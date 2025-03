🎥 Le cauchemar se poursuit : Joshua Zirkzee à nouveau le héros malheureux de Manchester United

Manchester United a été bouté hors de la FA Cup par Fulham hier soir. Joshua Zirkzee a manqué le tir au but fatidique.

La saison désastreuse de Manchester United n'est pas finie. Quatorzièmes de Premier League avant de recevoir Arsenal, les Red Devils n'ont plus que l'Europa League pour sauver la face. Eliminés par Tottenham en League Cup au mois de décembre, ils ont subi la loi de Fulham en FA Cup hier.

Titulaire sur le côté droit, Timothy Castagne a disputé un match solide et vu les Cottagers plonger Old Trafford dans le silence en fin de première mi-temps. Dans le temps additionnel, Clavin Bassey s'est montré plus prompt que la défense mancunienne pour faire 0-1 sur corner.

BASSSEYYY!



Old Trafford is silenced as Calvin Bassey has his first FA Cup goal in his first-ever FA Cup game for @FulhamFC âšȘ#EmiratesFACup pic.twitter.com/VZZub4sUam — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 2, 2025

United a logiquement poussé dans le deuxième acte et en a été récompensé par l'égalisation de Bruno Fernandes à vingt minutes de la fin du temps réglementaire sur une belle action collective (1-1).

Bruno Fernandes delivers for @ManUtd when they need him most đŸ€©



Their captain fantastic with an incredible finish on his weak foot 😼‍💹#EmiratesFACup pic.twitter.com/jSzVPoGbAt — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 2, 2025

Fulham au bout du suspense

Le score n'évoluera plus, même lors des prolongations. Direction les tirs au but : les six premiers envois ont fini au fond, avec que United ne flanche. Victor Lindelöf a été le premier à ne pas faire trembler les filets, et c'est Joshua Zirkzee qui a mis un terme aux ambitions de son équipe dans la compétition en ne parvenant pas à tromper Bernd Leno.

Fulham savoure son gros coup, Manchester United va de désillusions en désillusions. Zirkzee incarne le mal-être ambiant avec ce tir au but arrêté. Ce n'est pas la première fois que l'ancien Anderlechtois, transféré pour plus de 42 millions, joue les antihéros.