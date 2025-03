🎥 Une arme inattendue pour Rudi Garcia ? Zeno Debast brille dans son nouveau rôle au Portugal

Zeno Debast a quitté la Belgique en tant que défenseur central. Mais depuis le début de cette année, il impressionne en tant que milieu de terrain.

Depuis janvier dernier déjà, Zeno Debast a changé de rôlé au Sporting Portugal. Son coach Rui Borges voit en effet en lui une solution de dépannage plus qu'utile au poste de milieu de terrain, juste devant la défense. Sur les 7 derniers matchs de championnat, Debast en a disputé 6 à ce poste.

Et ça marche : le Sporting est invaincu depuis 7 matchs, pour 4 victoires, et le Belge évolue à un niveau très intéressant. En Coupe du Portugal également, il a joué en tant que milieu défensif, inscrivant le but de la qualification la semaine passée.

Ce qu'il lui manquait encore : des passes décisives. C'est désormais chose faite : ce lundi, le Sporting Portugal a battu Estoril (3-1) et Debast a délivré deux assists. L'un d'eux, surtout, impressionne : sur coup-franc lointain, l'ex-Anderlechtois a donné un véritable caviar à Gonçalo Inacio.

L'autre assist est plus anecdotique, avec une passe déviée à direction de Gyokeres qui fait ensuite tout le travail. Mais les statistiques sont là pour Zeno Debast, qui avait déjà donné une passe décisive en début de saison en tant que défenseur central.

Pour les supporters d'Anderlecht, ce ne sera peut-être pas une surprise de voir l'ancien de Neerpede s'épanouir dans ce rôle. Debast a en effet été formé au milieu de terrain, et l'hypothèse de le voir replacé un cran plus haut a été régulièrement évoquée au RSCA.