Jan Vertonghen ronge son frein : la situation très difficile du capitaine d'Anderlecht

Que faire avec Jan Vertonghen ? La situation du capitaine n'est pas évidente, car il est évidemment impatient de jouer... mais David Hubert le force à ronger son frein.

Jan Vertonghen est prêt à jouer, il l'a lui-même indiqué. Mais Anderlecht se trouve dans une phase cruciale du championnat. Ils veulent terminer aussi haut que possible pour jouer un rôle significatif lors des Play-offs.

Cependant, le staff médical et technique n'est pas certain que Vertonghen puisse tenir 90 minutes après tous ces mois de blessures. Cela a créé une situation difficile, car Anderlecht veut bien sûr remettre Vertonghen en forme pour les Play-offs, mais d'autres éléments entrent en jeu.

Jan-Carlo Simic est rarement décevant, Lucas Hey est un joueur d'avenir et Adryelson, en tant que joueur prêté, doit jouer ses minutes.

Revenir à une défense à trois n'est pas non plus la meilleure idée pour David Hubert s'il souhaite être le prochain entraîneur principal d'Anderlecht. Les supporters n'acceptent plus ses schémas fort défensifs, et la direction est attentive aux grondements du Lotto Park. Brian Riemer en avait fait les frais.

Il reste deux matchs : à Westerlo et contre le Cercle de Bruges. Lors des quatre derniers matchs - Fenerbahçe, Charleroi, l'Union et le Standard - Vertonghen a joué 28 minutes. Insuffisant pour retrouver le rythme d'une titularisation.

Vertonghen titulaire à Westerlo ?

Hubert pourrait bien décider de titulariser Vertonghen contre Westerlo. S'il devait arriver quelque chose aux autres défenseurs centraux, on ne peut pas placer le vétéran directement sur le terrain contre, par exemple, l'Union, Genk ou le Club de Bruges : il faut qu'il prenne ses marques.

Vertonghen n'a presque pas joué avec Hey ou Adryelson, et manque donc d'automatismes. Mais y a-t-il une raison pour Hubert de modifier sa défense ? Simic et Hey se sont montrés à leur avantage à Sclessin. Et Adryelson est un joueur qui se donne toujours à fond.

Jan Vertonghen lui-même s'attend en tout cas à démarrer dimanche au Kuipje. S'il ne l'est pas, David Hubert devra gérer la frustration de son joueur le plus expérimenté...