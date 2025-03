José Mourinho tacle sévèrement... Philippe Clement

José Mourinho a été interrogé lors d'une conférence de presse sur Philippe Clement, récemment licencié par les Rangers. Initialement, l'entraîneur portugais semblait ne pas vouloir faire de commentaire, mais finalement il a lancé une pique cinglante en direction du Belge.

Philippe Clement avait précédemment indiqué qu'il n'était pas un grand fan du style de jeu de José Mourinho. "Il a remporté de nombreux trophées d'une certaine manière. Je respecte cela, mais je préfère les entraîneurs avec un style différent. C'est quelqu'un qui pense plus défensivement, tandis que je préfère voir des entraîneurs qui misent pleinement sur l'attaque." a déclaré l'ancien entraîneur des Rangers.

Mourinho n’est pas resté silencieux face à ces commentaires et a immédiatement réagi. Lorsqu’on l’a interrogé à propos de Clément, il a d’abord répondu avec une pointe d’ironie : "Comment s'appelle-t-il déjà ?" Ensuite, il a refusé d'approfondir la question et a simplement demandé à passer à un autre sujet.

Cependant, il n'a pas pu s'empêcher de revenir plus tard sur Clement. Mourinho a indiqué qu'il considérait le nouvel entraîneur des Rangers, Barry Ferguson, comme un adversaire plus difficile. "Je pense que ce sera plus difficile contre lui qu'avec l'ancien coach."

Ensuite, le coup de grâce pour Clement. "L'ancien entraîneur était plus préoccupé par la philosophie que par ce qui se passait sur le terrain. Mais on ne gagne pas de matchs avec la philosophie, on les gagne sur le terrain."

Mourinho a conclu par un avertissement aux Rangers. "Ferguson sera beaucoup plus objectif, cela va être difficile pour nous. Mais nous leur rendrons la tâche difficile aussi."