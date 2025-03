L'Union Saint-Gilloise s'enrichit sans bouger : un transfert pas encore finalisé pourrait rapporter des millions

L'Union Saint-Gilloise s'est forgé au fil des ans une réputation de club réalisant des transferts astucieux. L'une de leurs meilleures affaires semble être celle de Mohamed Amoura.

L'attaquant algérien a été prêté au VfL Wolfsburg l'été dernier, et le club est désormais obligé de l'acheter pour 14,5 millions d'euros cet été. Avec des bonus supplémentaires ce montant pourrait atteindre 17 millions d'euros.

Cependant, l'aventure de Mohamed Amoura à Wolfsburg pourrait être de courte durée. L'attaquant s'est rapidement adapté à la Bundesliga avec neuf buts et huit passes décisives en 22 matchs, il est l'une des révélations de la saison. Ses performances impressionnantes ont attiré l'attention de clubs plus importants, dont l'Eintracht Frankfurt et quelques équipes de Premier League.

Selon le journaliste de Sky Florian Plettenberg, Francfort ne pourra pas se permettre d'attirer Amoura. Le prix du jeune attaquant de 24 ans est tout simplement trop élevé pour eux. Cependant, en Premier League certains clubs seraient prêts à dépenser. En Angleterre, il y a en effet plus de puissance financière pour réaliser de gros transferts.

Ainsi, Wolfsburg pourrait réaliser un énorme profit sur Amoura après seulement une saison. On s'attend à ce qu'il y ait des offres entre 30 et 40 millions d'euros sur la table cet été. Un montant que Wolfsburg aura du mal à refuser.

L'Union pourrait également en profiter à nouveau. Le club bruxellois a en effet réussi à négocier un pourcentage sur la revente de 15% lors du transfert d'Amoura. Si Wolfsburg venait à le vendre pour 40 millions d'euros, l'Union toucherait donc 6 millions d'euros supplémentaires. Une belle rentrée d'argent pour un club qui l'avait acquis il y a un an et demi seulement pour 4 millions d'euros.