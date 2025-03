Plus d'une moitié d'équipes pas encore fixée : la Pro League a-t-elle fait une croix sur une chose inégalable avec la réforme du championnat ?

Deux journées avant la fin de la phase classique, 9 des 16 équipes de Jupiler Pro League ne savent pas encore mathématiquement à quelles Play-offs elles participeront. Un suspense qui manquera, malgré tout, à partir de la saison 2026-2027.

Officielle depuis la semaine dernière, la réforme de la Pro League prévoyant un retour à 18 équipes et sans Play-offs dès la saison 2026-2027 a été commentée de toutes parts. Les avis divergent entre nostalgie du passé et questionnement sur la compétitivité du championnat.

En plus du fait que les Champions Play-Offs offrent dix journées de haut niveau entre les six meilleures équipes du pays, le suspense dans notre championnat a rarement été aussi présent que depuis leur intronisation au début de la saison 2009-2010. Que ce soit dans le top 6, mais déjà bien plus tôt dans l'année.

Plus de la moitié du championnat n'est pas encore fixé

Cette saison en est la meilleure preuve. Deux journées avant la fin de la phase classique, 9 des 16 équipes de première division ne savent pas encore mathématiquement à quels Play-offs elles participeront dans quelques semaines.

De La Gantoise, sixième, à Saint-Trond, quatorzième, personne n'est assuré de sa place. Même si, certes, les Buffalos ont désormais 99 % de chance de prendre le dernier billet du top 6, au détriment du Standard. Charleroi est encore, sur le plan purement statistique, dans la course, mais avec un pourcentage de probabilité encore inférieur au Matricule 16.

Les Zèbres, par contre, évitent les Relégation Play-offs. Si Westerlo peut encore techniquement rattraper Charleroi avec deux victoires et deux défaites de la bande à De Mil, le duel entre Malines et Dender de la dernière journée (à supposer que les deux équipes comptent 35 points et Charleroi 37) laisserait assurément quelqu'un derrière les pensionnaires du Mambourg, ce qui est déjà le cas pour Saint-Trond, Courtrai et le Beerschot. Sans compter que le Cercle doit recevoir son voisin du Club avant d'aller à Anderlecht, avec deux rencontres européennes intercalées.

Regrettera-t-on le suspense amené par les Play-Offs ?

Les Trudonnaires, eux, peuvent encore éviter les Relégation Play-offs en cas de miracle. Ils ne savent donc pas encore dans quels Play-Offs ils atterriront, comme Westerlo, le Cercle, Dender, Malines et Louvain.

Le neuvième qui n'est pas encore assuré du maintien à deux journées de la fin de la phase classique, seul un système avec des Play-offs peut permettre un tel suspense. La notion d'équité doit aussi être discutée, mais la Belgique dira au revoir dans un petit peu plus d'un an à un modèle de championnat qui lui offre un spectacle inégalable. Pour le meilleur et pour le pire.