Youri Tielemans se méfie du match retour contre le Club de Bruges en Ligue des champions : "Bruges a déjà montré contre l'Atalanta qu'ils peuvent être très dangereux"

Après la victoire 1-3 d'Aston Villa à Bruges en Ligue des champions, Youri Tielemans reste sur ses gardes.

La victoire 1-3 d’Aston Villa face au Club de Bruges en Ligue des champions a été marquée par des moments clés et des choix tactiques judicieux. Youri Tielemans a livré une analyse de la rencontre au micro de RTL Sport

Pour le milieu de terrain belge, tout a commencé avec un départ idéal : "On commence très fort avec ce but précoce, ce qui nous met dans une bonne dynamique. Mais Bruges a su réagir et nous a montré qu’ils avaient beaucoup de qualité. Ils ont joué un football attractif et nous ont posé des problèmes." a t-il expliqué

Malgré la pression brugeoise, Aston Villa a su résister et profiter de ses opportunités. "Ils ont créé des occasions, mais ils n’ont pas su les concrétiser. Nous, en revanche, on a su marquer au bon moment. C’est ce qui fait la différence dans ce genre de rencontres." Une lucidité qui a permis aux Villans de repartir avec une avance confortable avant le match retour.

Les changements tactiques opérés par Unai Emery ont également joué un rôle crucial. Tielemans a salué l’impact des remplacements : "Les entrées en cours de match nous ont apporté un vrai regain d’énergie. Ça nous a permis de garder le contrôle et de finir fort. C’est une belle victoire, surtout dans un contexte européen." a déclaré le Belge.

"On a deux buts d’avance, mais rien n’est fait. Bruges a déjà montré contre l’Atalanta qu’ils peuvent être très dangereux, peu importe où ils jouent. On doit rester vigilants et viser la victoire à domicile pour assurer notre qualification."