Chris Coleman lance un avertissement à Courtrai : "Ça va être la guerre"

Samedi, OH Louvain affrontera le KV Courtrai. Avec encore deux matchs à jouer, les Louvanistes sont sûrs de se maintenir, mais l'entraîneur Chris Coleman préfère prendre toutes les précautions nécessaires.

OH Louvain occupe la 9e place du classement avec 34 points. Seul le 13e, Westerlo totalise 31 points ce qui le place déjà en zone de relégation. Grâce à l’écart creusé sur les autres équipes et seulement deux matches restants, OHL est pratiquement assuré de se maintenir.

Cependant, l'entraîneur Chris Coleman ne peut pas se contenter de cela. Une victoire est nécessaire sur le terrain de Courtrai pour avoir une certitude. "Courtrai est connu comme un déplacement difficile. Ça va être la guerre." dit-il dans Het Laatste Nieuws.

"C'est à nous de nous battre pour notre club et notre ville. Ewoud (Pletinckx), Birger (Verstraete) et Siebe (Schrijvers) connaissent très bien cet endroit. J'ai parlé avec eux aujourd'hui. Ce sont les 'bosses of the dressing room' - "les chefs du vestiaire." poursuit-il.

Avec Bernd Storck aux commandes en remplacement d’Yves Vanderhaeghe, le KV Courtrai compte tout donner pour décrocher une place stratégique avant les barrages de relégation.

"Il faut en tenir compte. De plus, ils changent régulièrement leur composition. Nous devrons attendre de voir ce qu'ils vont apporter samedi. Nous ne pouvons nous concentrer que sur nous-mêmes." conclut Coleman.