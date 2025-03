Georges-Louis Bouchez met tout en œuvre pour faire tomber le nouveau format : "Nous allons mettre une procédure en place"

Le nouveau format de compétition a récemment été approuvé après avoir obtenu une majorité des deux tiers. Georges-Louis Bouchez, mécontent, va maintenant s'engager activement contre le quota des clubs U23 en D1B.

Un point important dans la réforme de notre football était le quota pour les équipes U23 dans la CPL. Jong Genk y est actuellement dernier, ce qui explique que le Racing Genk ait voulu absolument inclure cette modification pour voter en faveur du nouveau format.

Cela signifie que Jong Genk ne peut pas être relégué, tout comme les autres équipes U23 en D1B. Georges-Louis Bouchez ne compte pas en rester là. "Nos avocats étudient encore les possibilités, mais il est certain que nous engagerons une procédure avant la fin de la saison. Il existe plusieurs options, comme saisir l'Autorité belge de la concurrence", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

"Le fait que Jong Genk soit déjà assuré de maintenir sa place à deux mois de la fin de la compétition, et que quatre équipes ne puissent pas être reléguées : aucun juge n'approuvera cela", a ajouté Bouchez.

Le président des Francs Borains affirme ne pas être seul dans cette action. "Nous rassemblons actuellement nos forces avec quatre ou cinq clubs. Non seulement de D1B, mais aussi de D1A. Une fois que nous aurons décidé des actions à entreprendre, nous contacterons d'autres clubs."

Les conséquences d'une telle démarche pourraient être importantes. "Notre objectif n'est pas de tout démolir, mais nous ne voulons pas non plus être dupes", précise Bouchez. On sait notamment que le RFC Seraing n'est pas ravi de cette règle protégeant les équipes U23.