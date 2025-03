Les performances de Vincent Kompany au Bayern ne surprennent pas l'ancien administrateur d'Anderlecht : "C'est l'un des meilleurs coachs du monde"

Ancien administrateur du Sporting d'Anderlecht, Michael Verschueren s'est exprimé sur les performances de Vincent Kompany au Bayern Munich. Il estime toujours avoir eu raison à son sujet.

Vincent Kompany se porte très bien au Bayern Munich, compte huit points d'avance sur Leverkusen en championnat et a planté un 3-0 à son dauphin en 1/8e de finale aller de Ligue des Champions.

Dans les colonnes du média néerlandophone HUMO, Michael Verschueren, ancien administrateur d'Anderlecht qui avait grandement participé au retour de Kompany au RSCA, s'est exprimé sur les performances de l'entraîneur belge en Bavière.

"Tout le monde sait que je suis un grand fan de lui, Vincent est l'un des meilleurs entraîneurs de la planète. Je suis heureux qu'il puisse le prouver dans un club avec un budget plus important qu'Anderlecht."

Mon sentiment envers Vincent Kompany a toujours été le bon"

"Cela prouve que mon sentiment était le bon. J'ai une excellente relation avec Jan-Christian Dreesen, le PDG du Bayern. Je lui ai dit dès la nomination de Kompany qu'ils avaient recruté un entraîneur de haut niveau. Ils sont très satisfaits de lui."

Dans une période difficile à Anderlecht, Michael Verschueren avait aussi eu son mot à dire sur la politique des transferts. Il a quitté le Lotto Park au mois de septembre 2023.

"Vincent Kompany ne m'a jamais jugé et m'a soutenu. En tant que directeur sportif, j'ai dû apprendre le métier sur le terrain, mais ce n'est pas permis. Il faut connaître son métier avant de se lancer dedans. Cette erreur m'a été reprochée plus tard et je l'ai acceptée", a-t-il conclu.