Felice Mazzu assume le retour sur le banc de Lamkel Ze et la victoire poussive : "Le Beerschot a été meilleur que nous"

Felice Mazzu est apparu soulagé par la victoire de Saint-Trond. Même s'il sait que tout n'est pas encore parfait, loin de là.

La rencontre entre Saint-Trond et le Beerschot n'a pas atteint des sommets de football mais a permis aux Canaris de faire la bonne opération du weekend : les voici provisoirement revenus à un point des trois équipes à 32 unités avant de jouer Louvain lors de la dernière journée de phase classique.

Avant même le début de la rencontre d'hier soir, le Stayen a été frappé par le statut de réserviste de Didier Lamkel Ze. C'est Andrès Ferrari, le supersub du weekend dernier, qui était posté aux côtés d'Adriano Bertaccini en pointe.

"J'essaie toujours d'être le plus juste possible dans mes compositions, c'est difficile pour un entraîneur de toujours faire les bons choix. Aujourd'hui, j'ai voulu jouer sur le mental, avec les joueurs qui avaient renversé le match la semaine dernière. On était donc moins dans notre philosophie, mais notre mentalité a été un point positif", explique Felice Mazzu à Sporza.

Le réalisme, la clé du maintien

Il peut aussi se réjouir de la cleansheet, une première depuis seize matchs. Sans compter que cela faisait depuis le mois de septembre que l'équipe n'avait plus enchaîné deux victoires de rang : "Cela donne à ce match une valeur supplémentaire", confie Mazzu.

L'entraîneur admet toutefois qu'il y a encore beaucoup de boulot : "Il faut aussi être honnête, le Beerschot a été meilleur que nous. Mais nous avons joué de nombreux matchs cette saison dans lesquels nous méritions mieux. C'est aussi grâce à un bon gardien (Leo Kokubo a notamment arrêté un penalty) que nous restons dans le match".