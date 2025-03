Pourquoi le match face au Cercle sera ultra-important pour David Hubert et Anderlecht : "Si cette croyance n'est plus là chez ses patrons..."

Le fait que certains supporters aient chanté "Hubert out" après la piètre performance à Westerlo n'a pas eu d'impact direct sur l'avenir du jeune coach d'Anderlecht. Normalement, il restera en place jusqu'en fin de saison, mais il y a tout de même une grosse réserve à ce sujet.

La direction croit toujours en David Hubert en tant qu'entraîneur principal. Cette saison, il n'a pas non plus été favorisé par les circonstances. Avec Antwerp, il a dirigé l'équipe la plus touchée par les blessures cette saison. Et il s'agissait à chaque fois de joueurs clés.

La mentalité est un problème

Une évaluation de l'entraîneur est prévue après la saison. Comme chaque semaine, il y a eu ce lundi une réunion entre Hubert et Olivier Renard pour revenir sur le match du week-end. Il a été mentionné que la façon dont l'équipe se présente sur le terrain est une responsabilité de l'entraîneur.