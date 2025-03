Le FC Bruges condamné à l'exploit... comme en 1987, et Philippe Vande Walle s'en souvient plus que bien : "Le match le plus représentatif de l'ADN brugeois"

Ce mercredi soir, le Club de Bruges sera condamné à l'exploit sur la pelouse d'Aston Villa. Une remontada, comme en 1987, lorsque les Blauw & Zwart avaient étrillé le Borussia Dortmund au Jan Breydelstadion, 5-0. L'ancien gardien Philippe Vande Walle est revenu pour Walfoot sur ce moment historique.

Le Club de Bruges est condamné à l'exploit en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. Battus 1-3 par Aston Villa après dix dernières minutes cauchemardesques, les Blauw & Zwart devront réaliser l'impossible en Angleterre pour voir les quarts de finale.

L'impossible, en Coupe d'Europe, le club de la Venise du Nord l'a déjà fait, à un temps que les moins de... 40 ans ne peuvent pas connaître. La plus grande "remontada" brugeoise sur la scène européenne, il faut en effet aller la chercher en 1987. Une campagne lors de laquelle le Club avait précédemment remonté le Zenit Leningrad (défaite 2-0 à l'aller puis victoire 5-0 au retour) et l'Étoile rouge de Belgrade (défaite 3-1 à l'aller et victoire 4-0 au retour).

Quand Bruges terrassait Dortmund pour signer la remontada de son histoire

Alors engagé en Coupe UEFA, l'ancêtre de l'Europa League, le Club de Bruges dispute son 1/8e de finale aller sur la pelouse du Borussia Dortmund, mais ne voit pas le jour. Battues 3-0, les troupes de Henk Houwaart, avec Léo Van der Elst, Jan Ceulemans, Marc Degryse et Hugo Broos devaient alors réaliser le miracle au Jan Breydel.

Et elles l'ont fait. Grâce à un but de Jan Ceulemans et un doublé de Léo Van der Elst, Bruges a décroché les prolongations avant les buts de Franky, puis encore Léo Van der Elst, auteur d'un triplé ce soir-là. Bruges s'était alors imposé 5-0 face au Borussia Dortmund au terme d'une remontada épique. Sur le banc au match aller, mais titulaire au retour, l'ancien gardien Philippe Vande Walle est revenu au micro de Walfoot.be sur cette soirée mémorable.

Le match le plus représentatif de l'ADN brugeois"

"C'est le match qui a été élu par l'ensemble du club comme le plus représentatif de l'ADN brugeois. Nous étions deux bons gardiens à l'époque avec l'emblématique et regretté Birger Jensen, et il y avait une tournante à chaque baisse de régime. Il en avait encaissé trois à l'aller et le match retour n'était pas très alléchant pour un gardien, car il venait de faire -10 degrés pendant trois jours et le terrain était gelé. Il n'y avait pas de chauffage comme aujourd'hui, il était tout dur et les lignes étaient tracées à la chaux."

"Il a dit qu'il avait mal au dos le jour avant le match et j'ai saisi ma chance. Le Jan Breydel était déjà rempli longtemps avant le coup d'envoi. On commence la rencontre et après trois minutes, mon coéquipier Mamadou Tew veut me faire une passe en retrait mais envoie le ballon au point de corner. Elle sort, et sur le corner, leur attaquant Frank Mill (auteur d'un doublé à l'aller), met sa tête à un mètre de moi, et je la sors. C'était un arrêt décisif, car on a ouvert le score juste après avant de dérouler", se souvient Philippe Vande Walle, alors âgé de 25 ans ce jour-là.

L'exploit est encore possible pour Bruges à Aston Villa

Cette fois, c'est évidemment dans un autre contexte que le Club de Bruges devra créer son exploit, puisqu'il sera à l'extérieur. Néanmoins, Philippe Vande Walle estime que les Blauw & Zwart ont encore toutes leurs chances.

"J'y crois, car ils ont déjà montré qu'ils sont capables de tout. Personne n'allait miser un centime sur leur match à l'Atalanta, et ils marquent trois fois en première mi-temps. Il y a la théorie et la mise en pratique, mais pourquoi ne pas en mettre deux à Aston Villa ? J'y crois à 100%, mais il faut rester les pieds sur terre."

Si tout le monde espère naturellement en Venise du Nord que cette rencontre pourra rentrer dans l'histoire du club, le FC Bruges est loin de vouloir oublier cette rencontre historique de 1987. Avant la réception du Borussia Dortmund, en début de saison, les joueurs présents sur la feuille de match ce soir-là ont été invités par Bart Verhaeghe et la direction brugeoise. Cette soirée, personne ne l'oubliera jamais en Venise du Nord.