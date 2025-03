Vanhaezebrouck pointe un problème majeur du Club de Bruges : "En début de saison, la différence n'était pas si grande"

Le conte de fées européen du Club de Bruges est terminé. Aston Villa a été tout simplement supérieur sur les deux matchs, et le Club doit désormais se concentrer uniquement sur le championnat. Selon Hein Vanhaezebrouck, ils doivent rapidement se renforcer.

Le Club de Bruges n'est pas l'équipe la plus forte de notre pays ces dernières années si l'on se fie uniquement aux classements à la fin de la phase régulière. Au cours des quatre dernières saisons, le Club n'a jamais été en tête en début des play-offs.

Ce n'est pas une statistique réjouissante car dans deux ans la phase régulière unique sera la norme. Le Club devra donc procéder à des ajustements s'il veut maintenir son niveau de domination en fin de compétition, comme il l'a fait ces dernières années.

Solution

Selon Hein Vanhaezebrouck, la solution réside dans la stratégie de sélection du Club. "Dans une compétition 'classique' Genk serait déjà pratiquement champion. L'année dernière, le Club accusait un retard de 19 points à l'issue de la phase régulière. Ce retard a été comblé grâce à la division des points par deux et à l'effondrement de l'Union lors des Champions Play-offs."

"Cela ne sera plus possible dans deux ans. Ils devront donc gérer leur argent et étoffer l'effectif pour le rendre encore plus compétitif." explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Joueurs coûteux

Pourtant, le Club dispose de l'effectif le plus cher de la Jupiler Pro League. Cependant, cela ne suffit pas selon Vanhaezebrouck. "Parce que Nicky Hayen a son onze de base qui joue presque tout le temps, on observe une plus grande différence de qualité entre les titulaires et les remplaçants."

"Les titulaires ont fait un grand pas en avant, mais pas les remplaçants. Au début de la saison, la différence n'était pas si grande avec Vetlesen, Nielsen,... On voit bien qu'ils n'ont plus le même niveau" poursuit-il.

Mais comment le Club devrait-il s'y prendre cette saison et à l'avenir? "L'effectif doit être encore renforcé. Le Club devrait être en mesure de faire tourner sans perdre en qualité, non seulement pour se maintenir en alerte, mais aussi pour permettre aux joueurs de progresser en accumulant du temps de jeu."