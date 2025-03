Le Standard veut aller chercher son ticket européen... avec ou sans Ivan Leko : "Ceux qui se feront un programme individuel ou qui se diront fatigués ne joueront pas"

Si Ivan Leko n'a jamais été motivé par les Europe Play-offs, Attila Szalai semble, lui, bien décidé à les disputer et à les gagner. En conférence de presse, ce vendredi, le Hongrois a fait part de toute sa motivation malgré la déception d'avoir manqué le top 6.

Le Standard veut terminer sa phase classique en beauté. Ce dimanche, les Rouches recevront l'Antwerp et voudront faire le maximum pour prendre les trois points malgré le rêve de disputer les Champions Play-offs envolé, comme l'assurait Attila Szalai en conférence de presse, ce vendredi.

"On peut tous dire que ce sera un match difficile. L'Antwerp est une bonne équipe, qui va jouer les Champions Play-offs, c'est l'un des tops clubs en Belgique. Notre but est de donner le maximum pour bien terminer la saison régulière avec un bon résultat à la maison."

Attila Szalai jouera le coup à fond, même en Europe Play-offs

Ce seront donc les Europe Play-offs pour les Rouches, au grand dam de tout le monde à Sclessin et surtout des joueurs prêtés qui comptaient sur le top 6 pour se remettre dans la lumière aux yeux de leurs clubs respectifs. Historiquement, ces Play-Offs 2 ont toujours été joués "par-dessus la jambe" par les joueurs en location en Cité Ardente, mais le défenseur hongrois se disait, lui, motivé à jouer le coup à fond jusqu'au bout.

"C'est la première fois dans ma carrière que je vais disputer ce genre de mini-championnat. C'est assez intéressant de ce que j'ai entendu. On espère jouer de bons matchs et se battre pour le ticket européen. Nous sommes tous des joueurs de foot et l'adversaire n'est donc pas important, l'objectif est de gagner les matchs."

Mon but est de donner le maximum pour aller chercher le ticket européen, même si je ne serai probablement plus là la saison prochaine"

"Mon but est de donner le maximum pour le club. Je ne serai probablement plus là la saison prochaine, mais je veux faire le maximum pour aider l'équipe, que ce soit à l'entraînement ou en match. Jusqu'au dernier match, je ne penserai pas à ma situation et je pense que ce sera le cas pour les autres joueurs prêtés."

Ce ne sera peut-être pas le cas d'Ivan Leko, qui a sérieusement jeté le trouble sur son avenir quelques minutes plus tard (lire ici). Cependant, s'il est encore là pour les dix derniers matchs de la saison, le Croate n'utilisera que les joueurs qui sont encore à 100 % dévoués pour le Matricule 16.

"Les joueurs qui ne sont pas motivés seront mis de côté. Oui, il n'y a que les joueurs qui seront prêts à donner 100 % pour le Standard qui joueront. Pas ceux qui se feront un programme individuel ou qui se diront fatigués après la trêve internationale. Si tu es prêt à jouer pour le Standard, tu joues, sinon tu ne joues pas. Oui, c'est ce qui s'est passé pour Doumbia et c'est pour ça que j'ai accepté son départ." Le Standard jouera les Play-offs 2 à fond... Leko à la barre ou non.