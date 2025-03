Que fera le Standard avec ses joueurs en prêt ? Le club espère en garder quatre

En raison de ses moyens limités, le Standard s'est grandement reposé sur des prêts cette saison. Reste à savoir quels joueurs resteront.

Le Standard compte 9 joueurs en prêt pour cette saison 2024-2025. Le Matricule 16 n'a pas eu le choix l'été dernier, quasi-dénué de moyens financiers, et a ainsi pu construire un noyau compétitif à moindres frais. Quelques uns de ces prêts se sont avérés particulièrement importants cette saison.

C'est le cas de 4 d'entre eux, et selon Sudinfo, ce sont ceux que le Standard tenterait de conserver l'été prochain. Ces quatre joueurs sont Ilay Camara, Andi Zeqiri, Dennis Eckert et Lazare Amani. Concernant ces deux derniers, prêtés par l'Union Saint-Gilloise, on sera vite fixés, car la décision devrait être prise pour le 31 mars.

Eckert devrait coûter environ un million d'euros, Lazare entre deux millions et deux millions et demi. Des montants corrects, mais que le Standard ne pourra se permettre que si le processus de vente du club va enfin jusqu'à son terme ; sans cela, le budget restera virtuellement quasi-nul, comme l'été dernier.

Pour Ilay Camara, la décision doit être prise avant fin avril, et le latéral désormais international sénégalais (ce qui a augmenté sa valeur marchande) devrait coûter environ 2 millions d'euros. Andi Zeqiri serait le plus cher du lot (2,8 millions), mais la deadline est fixée au 15 juin, ce qui laisse plus de temps au Standard pour régler le dossier de la vente.

Les 5 autres joueurs prêtés - Alexandropoulos, Szalai, Bulat, Houtondji, Bazunu - ne devraient pas rester, soit parce que leur prêt ne comprend aucune option d'achat, soit parce que Ivan Leko ne compte pas assez sur eux pour que le Standard fasse l'effort financier nécessaire.