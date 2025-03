Flop à Anderlecht, puis à Charleroi, Alexis Flips traverse une période infernale : "Je ne pense pas que mon avenir s'écrira ici"

Inutilisé à Anderlecht, Alexis Flips ne reçoit pas beaucoup plus de temps de jeu à Charleroi, où il est prêté. Le Français sait déjà que son avenir ne s'écrira pas au Mambourg, mais il ne sait pas encore de quoi demain sera fait.

Il avait pourtant montré de belles choses à son arrivée à Anderlecht au cours de la saison dernière. Mais rapidement, Alexis Flips a été écarté du onze de base et n'a plus vraiment eu voix au chapitre.

Monté au jeu pendant une petite minute lors des six premiers matchs de la saison, le milieu offensif français a été prêté à Charleroi en toute fin de mercato estival, mais il ne reçoit pas beaucoup plus de temps de jeu.

Je ne pense pas que mon avenir va s'écrire à Charleroi"

Titularisé à deux reprises seulement avec les Zèbres, il compte aussi sept montées au jeu pour un total de... 266 maigres minutes. Alexis Flips traverse une saison infernale, et il ne l'a pas caché dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure.

"C'est l'une des saisons les plus difficiles de ma carrière. Mais je reste professionnel, comme je l'ai encore montré samedi dernier (ndlr : il est entré en jeu à 23 minutes du terme contre Malines). On verra plus tard si l'entraîneur m'appelle à nouveau."

"L'équipe a bien marché sans moi et ce sont les choix de l'entraîneur que je dois respecter. Mon avenir ? Je ne pense pas qu'il va s'écrire à Charleroi, l'option d'achat (non obligatoire et fixée à 2.7 millions d'euros) est aussi un petit peu trop élevée. Je vais retourner à Anderlecht en fin de saison et voir ce que l'avenir me réserve."

Sous contrat jusqu'en juin 2028 au Lotto Park, Alexis Flips va devoir convaincre à Anderlecht ou trouver une autre solution, car il ne pourra pas se contenter d'une nouvelle saison blanche.