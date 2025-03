Anderlecht derrière, Bruges devant : l'équipe-type de la 30e journée de Jupiler Pro League

La phase classique est terminée : place à la 30e et dernière équipe-type de la saison régulière.

Gardien de but

Senne Lammens a été solide contre le Standard, mais un homme surtout a tenu son équipe dans le match ce week-end : Colin Coosemans. Après sa grosse erreur à Westerlo, il a réalisé quelques gros arrêts pour empêcher le Cercle d'égaliser.

Défenseurs

Un autre joueur du RSC Anderlecht prend place dans la défense : Adryelson. Solide et dur sur l'homme derrière, le Brésilien a inscrit le but du week-end d'une splendide reprise de volée. Il est placé aux côtés de Mujaid Sadick, costaud lors de l'importante victoire de Genk face à l'Union.

Sur les flancs, côté gauche, on aligne Daam Foulon : revenu de blessure le mois dernier, le latéral de Malines a immédiatement retrouvé son meilleur niveau et inscrit son 3e but de la saison contre Dender. Lui aussi revenu de blessure récemment, Oscar Gil enchaîne les bons matchs côté droit et a marqué pour OHL dans le match fou contre Saint-Trond.

Milieu de terrain

Comme souvent cette saison, un Brugeois prend place dans l'entrejeu, mais cette fois ce n'est pas Hans Vanaken. Ardon Jashari a marqué et délivré une passe décisive, confirmant qu'il était l'un des transferts de la saison.

Siebe Schrijvers a quant à lui inscrit deux buts et porté OHL vers une victoire qui permet aux Louvanistes d'éviter les Play-downs. Enfin, Geoffry Hairemans est le second malinois de ce onze, avec un match plein rappelant toute son importance dans l'entrejeu des Sang & Or, même à 33 ans.

Attaquants

Un second Blauw & Zwart prend place sur le front de l'attaque : Ferran Jutgla a encore été phénoménal avec un but et deux passes décisives, une semaine après un doublé qui l'avait déjà installé dans l'équipe-type de la 29e journée.

Un autre joueur enchaîne une deuxième présence consécutive dans l'équipe-type : Thierry Ambrose, le Guadeloupéen inscrivant son 4e but en 3 matchs et permettant à Courtrai d'aller prendre trois points très importants avant les Play-downs. Sur l'autre flanc, malgré la défaite, on salue la prestation et le doublé d'Adriano Bertaccini : STVV aura besoin de ses buts pour se maintenir, mais en cas de descente, le Carolo restera en D1A, c'est certain.