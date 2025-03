Le Cercle européen et Saint-Trond avec son attaque de feu doivent-ils craindre pour leur survie en D1A ? "Nous avons pris un nouveau chemin depuis qu'il est là"

Avec sa victoire glanée à La Gantoise, le KV Courtrai a repris confiance avant les Relégation Play-offs. Les Kerels pourront-ils créer la surprise et éviter la descente ?

Avec l'arrivée de Bernd Storck, un nouveau vent souffle au KV Courtrai. Un vent qui a permis aux Kerels de signer le 6/6 pour la première fois de la saison, en s'offrant un succès inespéré sur la pelouse de La Gantoise.

Tout a changé en Flandre-Occidentale. "Il nous donne des instructions claires, selon lesquelles nous devons aussi attaquer et pas seulement défendre", se réjouissait l'attaquant Thierry Ambrose au coup de sifflet final.

"Nous avons pris un nouveau chemin avec Bernd Storck et ça fonctionne. Avec la bonne attitude, on peut encore marquer de nombreux points. Deux victoires consécutives, ça fait du bien et ça donne de la confiance pour la suite", soulignait, quant à lui, Brecht Dejaegere.

Courtrai pourrait-il créer la surprise en play-downs ?

De son côté, Bernd Stock est aussi satisfait de l'évolution de son équipe depuis son arrivée. "Nous avons gagné contre une grande équipe en Belgique, et en méritant notre victoire. Gand avait joué un très bon match contre l'Antwerp la semaine dernière, mais on savait ce qu'il fallait faire pour les embêter. Il fallait jouer avec courage et oser attaquer."

Avec les défaites de Saint-Trond et du Cercle, Courtrai a repris espoir dans le bas de tableau. Les Kerels vont entamer les Relégation Play-offs comme descendants, mais avec 6 points de retard seulement sur les Groen & Zwart et 5 points sur les Trudonnaires. Saint-Trond a une attaque de feu depuis janvier et le Cercle est une équipe européenne, mais Courtrai pourra-t-il créer la surprise et arracher son maintien ? Les cartes sont redistribuées...