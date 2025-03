Pensait-il à Didier Lamkel Zé, qui a fait l'école buissonnière au pire moment de la saison ? Les mots très forts d'Adriano Bertaccini envers ses équipiers

Saint-Trond avait les cartes en main pour rester en première division. Cela passera désormais par les Playdowns.

Avec un doublé, dont une magnifique frappe après avoir fait la différence sur le flanc droit, Adriano Bertaccini aura tout tenté pour permettre à Saint-Trond d'échapper en Playdowns. D'ordinaire, une équipe qui compte en son sein le deuxième meilleur buteur de la compétition parvient à s'extirper de la zone rouge. Cela n'aura cette fois pas suffi.

"On est en Playoffs 3, mais on a encore vu que l'arbitrage était contre nous aujourd'hui. Sur leur penalty, on appelle l'arbitre, mais il décide de rester sur sa décision, ça doit être une question d'ego", regrette l'ancien attaquant du RFC Liège.

Au micro de DAZN, Bertaccini est apparu très remonté contre l'arbitrage. Et il n'y a pas que ce penalty maintenu contre Saint-Trond après revisionnage des images qui l'agace : "Je ne comprends pas non plus pourquoi Zeefuik n'est pas exclu, ça en dit long sur l'arbitrage".

Saint-Trond doit se remobiliser

Le buteur canari estime toutefois que l'équipe doit aussi se remettre en question : "Il y a un manque d'envie chez certains joueurs. On est là où on doit être, mais certains doivent se poser des questions".

Adriano Bertaccini ne nomme personne mais pense peut-être à Didier Lamkel Zé. Le Camerounais était absent de la feuille de match hier. La Dernière Heure rapporte qu'il a séché deux entraînements juste avant le match. Le timing aurait pu être meilleur, laissant Saint-Trond au bord du gouffre. Il faudra retrouver le feu sacré pour entamer les Playdowns.