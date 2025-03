Bart Verhaeghe se défend devant la Commission disciplinaire : "Cela en dit long sur l'état de notre société"

Mardi après-midi, le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, a dû comparaître devant la Commission disciplinaire du football professionnel. Il devait s'expliquer sur l'incident avec l'arbitre Lawrence Visser après le match contre le Standard.

Le Parquet fédéral a d’ores et déjà requis une suspension de deux matchs pour Bart Verhaeghe (dont un avec sursis) ainsi qu’une amende de 5 000 euros.

Des excuses explicites à Visser

Lors de l’audience, Verhaeghe a une nouvelle fois présenté des excuses explicites à Lawrence Visser, qui a également pris la parole et a reconnu s’être senti quelque peu intimidé par les événements survenus après le match entre le Club de Bruges et le Standard.

Parmi les remarques adressées à Visser figuraient notamment : “Tu as été terriblement mauvais aujourd’hui” et “Tu vas aussi me donner une carte ?” Le dirigeant du Club de Bruges a toutefois apporté plus d’explications dans sa défense.

Une défense appuyée

“Je reconnais que ma réaction n’a pas eu lieu au bon moment. Il y a d’autres endroits pour poser des questions, mais je n’ai insulté personne et je n’ai menacé personne.” a déclaré Bart Verhaeghe selon Het Nieuwsblad.

“J’ai simplement dit la vérité, ce qui est une chose différente. Si certains considèrent cela comme une menace, c’est qu’ils vivent dans un autre monde. Cela en dit long sur l’état de notre société.”