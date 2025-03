Il a même refusé sa sélection : Anderlecht met le paquet pour l'un de ses revenants, appelé à dynamiter les Playoffs

Anderlecht, met tout mettre en œuvre pour retaper autant de joueurs que possible pour le début des Playoffs. On pense évidemment à Kasper Dolberg et Yari Verschaeren, mais Majeed Ashimeru pourrait également également être un homme clé de cette fin de saison.

Pendant cette trêve internationale, David Hubert devra se passer de six joueurs - César Huerta (Mexique), Jan-Carlo Simic (Serbie), Moussa N'Diaye (Sénégal), Lucas Hey (Danemark U21), Keisuke Goto (Japon U21) et Ali Maamar (Maroc U21) - retenus en sélection. Majeed Ashimeru avait également été appelé par le Ghana, mais il a refusé cette sélection. À 27 ans, le milieu de terrain ne veut prendre aucun risque cette fois-ci. Il est revenu blessé à plusieurs reprises de ses matchs internationaux et Hubert lui a clairement fait savoir qu'il comptait sur lui pour les Playoffs. Cette saison, Ashimeru n'a pu disputer que 557 minutes, un scénario qu'on ne connaît que trop bien à Neerpede. Mais lorsqu'il est présent sur le terrain, la différence se fait sentir. Dans l'entrejeu, il est l'un des seuls à oser jouer vers l'avant, son assist pour César Huerta contre le Cercle en est la dernière illustration. Ce n'est pas pour rien que Fredberg a prolongé son contrat expirant jusqu'en 2027 la saison dernière. Un retour sous le regard attentif de David Hubert...et de Jacques Borlée Malgré les 23 matchs manqués en raison de sa déchirure musculaire, le Ghanéen est toujours tenu en haute estime. Chaque entraîneur qu'il a eu au Sporting en dirait la même chose : "S'il était resté en forme, il aurait toujours été titulaire." Anderlecht veut le faire monter en puissance progressivement pour le sprint final : "Nous devons encore le retenir, le contenir", a plaisanté Hubert quand on lui a posé la question. "Au cours des deux prochaines semaines, nous allons essayer de le conduire vers plus de minutes de jeu". Majeed Ashimeru est donc un paramètre important de la fin de saison d'Anderlecht. Même s'il ne s'avérait pas encore prêt à débuter comme titulaire, son dynamisme balle au pied pourrait faire beaucoup de bien au Sporting en cours de match.