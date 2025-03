La surprise du chef : un club de Pro League se sépare de son entraîneur juste avant les Playoffs !

La saison dernière déjà, l'apparition des Playdowns avait provoqué une grande instabilité chez les entraîneurs des équipes menacées par la fin de saison. On se rappelle que Charleroi avait pris congé de Felice Mazzu juste après la phase classique, que Yannick Ferrera était arrivé dans le même timing au RWDM et que Florian Kohfeldt a lui aussi claqué la porte à Eupen.

Atteindrons-nous la même proportion cette année ? Un participant à ces fameux Playdowns a en tout cas déjà montré la porte à son coach : il s'agit du Cercle de Bruges, qui a remercié Ferdinand Feldhofer.

Jusqu'au bout, les Groen en Zwart ont cru pouvoir assurer leur maintien dès la phase classique, il fallait pour cela ramener au moins un point à Anderlecht. La défaite 3-0 les a bel et bien condamnés aux Playdowns.

Cercle Brugge neemt afscheid van Ferdinand Feldhofer.



Over de opvolging van de Oostenrijker zal eerstdaags worden gecommuniceerd.



Groen-Zwart bedankt Ferdinand voor zijn inspanningen en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.



Meer info via https://t.co/Ddud5UM0jx pic.twitter.com/O6cw4JNyqN