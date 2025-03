Le public brugeois s'est mis à siffler pour une bien triste raison contre Charleroi : "On avait un arrangement, c'était convenu avec l'arbitre de le faire"

Lors du match entre le Club de Bruges et Charleroi, le jeu s'est interrompu à la demi-heure pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne. Cela n'était pas du tout au goût du public local.

Quand Wim Smet a temporairement arrêté la rencontre pour permettre aux joueurs musulmans d'ingurgiter quelques protéines, c'est un concert de sifflets qui s'est abattu sur le Jan Breydelstadion. Le fait que les joueurs concernés évoluent dans le camp visiteur joue évidemment un rôle mais ne rend pas moins triste la situation.

"C'était surprenant et un peu dommage. Honnêtement, en tant que pratiquant, je me réjouis de pouvoir rompre mon jeûne librement", regrette Isaac Mbenza dans La Dernière Heure. "On avait un arrangement avec eux et c'était convenu avec l'arbitre de le faire".

Les joueurs étonnés

L'attaquant carolo a tout de même réussi à se mettre à la place du public local : "Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas forcément de musulmans dans leur équipe. Sinon, ils n'auraient pas réagi de la même manière. Maintenant, ils ont un contexte. Ils doivent prendre des points. Le jeu s'arrête un peu. Ils pensent du coup que la partie va perdre en rythme".

Il déplore toutefois la réaction générale. Il semble que le travail à mener pour faire évoluer les mentalités reste important : "C'est vrai et pas qu'ici en Belgique. C'est un peu le cas partout dans le monde. Il se passe plein de choses. C'est dommage. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire ? En parler, certes, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes partout".

La cohabitation entre le ramadan et le sport professionnel a toujours fait parler. Et vu les réactions suscitées, cela ne semble pas encore près de s'arrêter.