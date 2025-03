Vandenbempt analyse les forces et faiblesses du Club de Bruges et de Genk avant les Play-offs Champions

Le KRC Genk entame les play-offs avec quatre points d'avance sur le Club de Bruges. Tout est encore ouvert.

Avec quatre points (ou cinq si l’on compte le demi-point supplémentaire attribué au Club de Bruges), le club brugeois aborde les Play-offs Champions avec un léger retard. Peter Vandenbempt, analyste chez Sporza, a examiné les effectifs des équipes et partagé ses conclusions.

Selon lui, le Club de Bruges dispose du noyau de joueurs le plus solide et le plus complet. "Mon avis c'est que le Club a le meilleur effectif, avec une grande profondeur." explique-t-il. Il souligne que Genk pourrait bien avoir un avantage tactique.

Vandenbempt n’hésite pas à pointer les points faibles de Bruges. "Avec l’arrivée de Vetlesen ou Skoras dans l’équipe de Bruges, on a l’impression que le niveau baisse légèrement, ce qui n’est pas le cas avec Genk." ajoute-t-il. Une analyse qui montre que la bataille pour le titre s’annonce serrée.

Malgré cela, Club Bruges semble prêt pour les Play-offs. "Jutgla a encore joué de manière exceptionnelle. Il est clairement en forme pour la course au titre. Non seulement il a marqué, mais il a aussi distribué deux très bonnes passes décisives." poursuit l’analyste.

Vandenbempt s’attend à un duel passionnant. "Si Bruges maintient son niveau comme en Ligue des champions et que Genk joue comme samedi dernier, on pourrait assister à une bataille incroyable, similaire à celle des demi-finales de la Coupe." prédit-il. Les Play-offs promettent donc d’être riches en suspense et en rebondissements.