Lukaku ce jeudi, un changement dimanche : Rudi Garcia a décidé qui sera capitaine cette semaine

Rudi Garcia a tranché... du moins pour cette semaine. On sait qui seront ses capitaines ce jeudi et ce dimanche.

Rudi Garcia a visiblement déjà compris le principe du compromis à la belge. Le sélectionneur des Diables Rouges a décidé... de ne pas décider cette semaine concernant le brassard de capitaine. Ou plutôt de se laisser des portes ouvertes.

Ce jeudi, c'est ainsi le joueur le plus capé qui sera capitaine, lui qui est l'un des candidats clairs pour l'être à terme : Romelu Lukaku, présent en conférence de presse. Un "leader naturel", comme il s'est lui-même décrit depuis le stade de Murcie.

Mais dimanche, dans son ancien stade de Genk, ce sera pour l'occasion... Kevin De Bruyne qui reprendra le rôle de Lukaku. Le second plus capé du groupe, et celui qui portait le brassard à l'Euro 2024. "En club, vous avez 5-6 semaines en été pour voir vos joueurs de près et décider, c'est plus simple", pointe Garcia à ce sujet.

Le sélectionneur a eu énormément de sujets à gérer en très peu de temps depuis son arrivée à la tête des Diables. On le comprend donc : le brassard, si c'est un sujet important, l'est justement un peu trop pour qu'une décision soit prise entre le fromage et le dessert.

C'est donc probablement en juin prochain, pour les matchs contre le Pays de Galles et en Macédoine du Nord, que le capitaine "définitif" de l'ère Garcia sera désigné. Même si on serait surpris que ce ne soit pas l'un de ceux qui le sera cette semaine...