Le coup de fil qui a tout changé : voilà ce qui attend Anderlecht dans les prochaines semaines avec Besnik Hasi

Anderlecht a surpris en remerciant David Hubert ce matin. L'équipe s'apprête à changer de registre avec Besnik Hasi.

Personne n'avait vu venir le départ soudain de David Hubert, même si nous avions déjà écrit la semaine dernière que si la direction - et en particulier Wouter Vandenhaute - ne croyait plus que la finale de la Coupe pouvait être remportée avec David Hubert, l'aventure de l'ancien milieu de terrain prendrait fin.

Après la victoire contre le Cercle de Bruges, tout le monde pensait qu'Hubert s'en sortirait, mais le jeu n'était pas de nature à inspirer confiance, en dépit du score. La direction semblait la première sceptique.

C'est là que Besnik Hasi entre en scène. Il était en négociation avec le Cercle Bruges, mais quand son équipe de toujours a appelé, la tentation est trop grande pour résister. Hasi était retourné en Albanie après son renvoi de Malines. Le directeur sportif Olivier Renard et Hasi se connaissent très bien, ils partageaient d'ailleurs le même agent en la personne du controversé Dejan Veljkovic.

Les Playoffs...pour préparer la finale de la Coupe ?

Espérons que Wouter Vandenhaute sache qui il recrute. Besnik Hasi n'est pas le plus facile et est très exigeant. Cela s'est encore vérifié à Malines, où le volcanique entraîneur de 53 ans avait d'abord quitté le navire l'été dernier avant de finalement accepter de revenir sur le banc. Il peut mettre en place quelque chose à court terme, comme il l'a déjà prouvé précédemment au KV et à Anderlecht. Cependant, à long terme, cela tourne toujours mal si le Kosovar n'est pas suivi par le club.

Personne n'est plus exigeant que Hasi. Parfois même de manière blessante. Il peut être très dur avec les joueurs, mais c'est peut-être ce dont Anderlecht a besoin en ce moment. Certains dirigeants mauves et blancs estimaient en effet que les joueurs étaient trop choyés ces dernières années, y compris sous Brian Riemer.

Hasi n'avait pas apprécié Riemer en tant qu'entraîneur malinois : "Est-ce vraiment un entraîneur d'Anderlecht ?", avait-il marmonné entre ses dents après un match nul. Il ne comprenait pas la façon dont Riemer laissait jouer Anderlecht. Hasi n'est certainement pas à négliger en termes de perception tactique. Il sait comment faire mal aux autres équipes.

Le natif de Gjakovë est également partisan du système 3-4-3, avec des arrières latéraux très offensifs, un système qui avait redonné vie à Malines avant la chute libre de l'équipe. Reste à savoir s'il va l'introduire également à Anderlecht. Le Sporting a toutefois introduit la prudence nécessaire : Hasi signe un contrat jusqu'à la fin de la saison avec une option de prolongation à durée indéterminée. Il va d'abord falloir tâter le terrain pour voir si cela fonctionne bien.

La situation fait évidemment pensée à son intronisation à la tête de l'équipe au limogeage de John Van den Brom, deux semaines avant les Playoffs de la saison 2013/2014. Anderlecht avait remonté tout le monde pour s'adjuger le titre. Depuis ce sacre et la Supercoupe quelques mois plus tard, Besnik Hasi n'a plus rien gagné, que ce soit au Legia Varsovie, à l'Olympiakos, Al-Raed, Al-Ahli ou Malines.

Il lui appartiendra de mettre en place immédiatement un système reconnaissable sur le terrain, quelque chose qui redonne espoir pour affronter le Club de Bruges en finale de Coupe de Belgique le 4 mai. Rien n'a encore été annoncé, mais il est probable que les joueurs soient contraints d'annuler leur week-end de repos.

Une chose est sûre, les efforts s'intensifieront au cours des prochaines semaines. Cependant, il faudra se montrer vigilant : dans le meilleur des cas, l'électrochoc remettra l'équipe sur les rails, mais cela sera surveillé de près par l'infirmerie, qui déborde déjà.