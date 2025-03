Noë Dussenne sait où il veut finir sa carrière en Belgique : "J'ai toujours dit que je reviendrais"

Noë Dussenne en est à sa deuxième saison dans le championnat belge. Mais il n'en oublie pas la Belgique pour autant.

Noë Dussenne profite de son quotidien en Suisse. Il se réjouit de la tranquillité helvète, loin de la pression autour qu'il sentait autour du Standard. Mais il ne se relâche pas pour autant et reste un leader du groupe. Il dispose encore d'un an de contrat à Lausanne.

S'il ne sait pas encore ce qu'il fera en juin 2026, Dussenne a toujours en tête de revenir à Mons, le club qui l'a formé et qui a lancé sa carrière professionnelle : "J’ai toujours dit que je reviendrais à Mons. Ils sont actuellement en D1 ACFF et pourraient intégrer la Challenger Pro League bientôt… Je construis une maison en ce moment là-bas. Avec ma famille, on sait qu’on va rentrer", explique-t-il à Sacha Tavolieri pour Sky Sport.

Dragon un jour, Dragon toujours

L'après-carrière est plus incertain : "Une chose est sûre, je ne veux pas devenir entraîneur. Ce stress, cette boucle infernale que j’ai connue toute ma vie depuis le début de ma carrière de footballeur… c’est compliqué. Je suis attiré par la partie business. Conseiller des joueurs, travailler sur le recrutement".

"Même en dehors du football, j’investis dans l’immobilier. J’ai ça en moi et je garde ce côté compétiteur où je veux toujours me prouver à moi-même que je peux réussir", poursuit le défenseur de 32 ans.

En attendant, Dussenne garde donc un oeil très attentif sur Mons, où l'immobilier est aussi d'actualité vu la nouvelle tribune ultra moderne appelée à sortir de terre dans quelques années. Le Montois a disputé 27 matchs avec le RAEC, débutant qu'en l'équipe était encore en D1B avant de l'accompagner dans l'euphorie du retour parmi l'élite.