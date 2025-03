David Hubert profitait encore d'un barbecue avec les joueurs la veille de son limogeage : "Un métier sale où la reconnaissance et le respect ont disparu"

La surprise était grande à Anderlecht au départ de David Hubert. Les joueurs n'avaient rien vu venir.

La veille de son licenciement soudain, David Hubert dirigeait encore l'entraînement ouvert au public. Het Laatste Nieuws rapporte que le staff et le noyau avaient conclu la journée avec un buffet barbecue. Comme si de rien n'était.

Pourtant, le vent était déjà en train de tourner : le soir même, il était prévenu de la décision de la direction. Les joueurs l'ont été le lendemain matin, juste avant la communication officielle. De quoi provoquer un certain émoi dans le vestiaire, les joueurs se sont alors levés pour lui réserver une ovation.

Philippe Albert se montre assez sceptique : "Comme beaucoup de gens, je suis surpris. Malgré le contenu du match contre le Cercle, il y a eu ce résultat positif. Avant d’accepter cette proposition, David était dans une position idéale et sans stress avec les jeunes. Il décide de succéder à Brian Riemer donc il sait qu’il y a un risque. Quelques mois plus tard, on le limoge", a commencé l'ancien Diable Rouge pour la RTBF.

Anderlecht prend un risque

Le consultant essaie de comprendre et se met à la place des décideurs mauves : "Le choc psychologique va avoir lieu selon eux. Mais je reste persuadé que l’Union, Bruges et Genk sont plus forts. La nomination de Hasi n’apportera pas le titre. Mais il y a la finale de Coupe. Là, je peux comprendre que les dirigeants aient pris leurs responsabilités".

Le couperet n'en est pas plus facile à accepter pour Albert, que du contraire : "En général, le licenciement d'un entraîneur m'est égal. Mais cela m'a encore plus conforté dans ma décision de ne pas entamer une carrière d'entraîneur il y a vingt ans. C'est devenu un métier sale où la reconnaissance et le respect ont disparu".