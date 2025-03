De Ketelaere n'est pas un ailier, la défense a pris l'eau : Rudi Garcia a voulu innover pour sa première chez les Diables... mais il s'est trompé

Rudi Garcia a tenté d'innover et de surprendre pour sa première sur le banc des Diables. Toutefois, les choix du sélectionneur français n'ont pas payé... et c'était un petit peu prévisible.

Ce jeudi soir, Rudi Garcia n'a pas réussi sa première sur le banc des Diables Rouges, battus 3-1 contre l'Ukraine. Le nouveau sélectionneur de notre équipe nationale a donc couché sa toute première composition et a surpris, à plusieurs égards.

Trossard fidèle à lui-même en sélection, De Ketelaere n'est pas un ailier

Dans le compartiment offensif, déjà. Fidèle à lui-même en sélection, Leandro Trossard n'a été que l'ombre du joueur qu'il peut être à Arsenal (et qu'il était à Brighton), tandis que cette rencontre a offert une nouvelle preuve assez évidente que Charles De Ketelaere n'est pas un joueur de côté, et qu'il se sent mieux dans l'axe.

Deux constats qui étaient un petit peu prévisibles, et deux surprises sur les côtés alors que tout le monde attendait Jérémy Doku et Dodi Lukebakio, dans la saison de sa vie avec le FC Séville. Le joueur de Manchester City est resté sur le banc, le Sévillan a justement remplacé un CDK pas à son avantage à 20 minutes du terme. Impossible de dire avec certitude s'ils auraient fait mieux, mais les choix Trossard - De Ketelaere n'ont pas payé.

L'entonnoir défensif composé par Rudi Garcia fut également une énorme surprise. Zeno Debast au poste de numéro 6, devant Brandon Mechele et Koni De Winter. Trois joueurs qui n'avaient absolument jamais évolué ensemble et dans de telles positions avant la première séance de Garcia, lundi. Un risque énorme.

Un triangle à l'agonie

Car ce manque d'automatismes s'est vu. Que ce soit pour contrer les infiltrations venues de la deuxième ligne ou pour relancer le ballon après une récupération, les trois hommes ne se sont jamais compris.

Rudi Garcia a justifié une partie de ses choix en expliquant que Maxim De Cuyper et Brandon Mechele jouent ensemble tous les jours. C'est pourtant de ce côté-là, avec un Tsygankov en feu sur son couloir droit, que la ligne défensive des Belges a explosé. Car de l'autre côté, Meunier n'était certainement pas à décrier comparé au reste de l'équipe.

Pour sa première chez les Diables, Rudi Garcia a pris des risques qui n'ont pas payé. Reviendra-t-il à une composition plus "basique" pour le retour, avec, donc, Doku et Lukebakio sur les côtés, Wout Faes et Zeno Debast dans l'axe ? C'est possible pour tenter de déborder une Ukraine qui sera probablement très bien en place et bien regroupée. Dans ce cas, c'est au milieu de terrain que plusieurs questions se poseront.