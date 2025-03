Officiel : la reconnaissance tant attendue pour Robin Veldman, qui quitte la Belgique pour succéder à une légende du football

C'était dans l'air depuis quelques jours, Robin Veldman est désormais officiellement le nouveau coach d'Heerenveen. Il quitte le Club NXT pour la Frise, où il remplacera un certain Robin Van Persie, parti à Feyenoord il y a quelques semaines.

L'entraîneur néerlandais ne finira pas la saison avec les Brugeois, il commence dés aujourd'hui son travail avec Heerenveen, avec qui il a signé un contrat jusqu'en juin 2027.

Une belle reconnaissance de son travail en Venise du Nord : sous sa houlette, les U23 du Club ont une nouvelle fois été la meilleure équipe espoirs, se hissant même dans le top 6 grâce à un jeu léché.

Un aboutissement dans la carrière du Néerlandais de 39 ans : pour la première fois, il va décrocher un poste d'entraîneur principal aux Pays-Bas, en première division qui plus est.

Aux Pays-Bas, Veldman a toujours évolué dans l'ombre. Il connaît bien Heerenveen pour y avoir travaillé comme analyste vidéo (notamment sous les ordres de Trond Sollied) et comme entraîneur des U17 et des U19. A l'Ajax Amsterdam, c'est également au centre de formation qu'il avait oeuvré, le voici désormais en pleine lumière.

All the best, coach. ✨



Robin Veldman verlaat Club NXT en wordt de nieuwe hoofdcoach van Eredivisie-team Heerenveen. Bedankt Robin en veel succes! 🍀👋