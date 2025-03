Toby Alderweireld a-t-il disputé le dernier match de sa carrière professionnelle à Sclessin ? "Quand on prend une décision, il faut s'y tenir"

Toby Alderweireld était le consultant de VTM pour le match des Diables Rouges hier soir. L'occasion d'également évoquer sa fin de saison, entourée d'un sérieux point d'inerrogation.

"Ca fait du bien de se changer les idées" : c'est un Toby Alderweireld souriant qui était présent en télévision pour analyser le match des Diables Rouges. Le défenseur de l'Antwerp est sur la touche depuis le dernier match de la phase classique au Standard et cette blessure encourue au quadriceps.

Cette déchirure pourrait signifier la fin de saison d'Alderweireld. Cela sonnerait alors sans doute la fin de sa carrière de joueur, l'Anversois ayant déjà annoncé qu'il s'agissait de ses derniers mois sur un terrain.

Une course contre la montre

L'ancien Diable Rouge veut encore croire à un retour avant la fin des Playoffs : "C'est difficile en ce moment, mais tout est dans la tête. Je ferai tout mon possible pour pouvoir encore jouer un match". La situation pourrait-elle l'inciter à tout de même prolonger d'une saison, pour des adieux dignes de ce nom ? "Non, une fois qu'on a pris une décision, il faut s'y tenir", répond-il, très ferme.

La donne est donc simple : si Toby Alderweireld ne parvient pas à se remettre de cette déchirure avant le 25 mai, il prendra congé du football en béquille pour le dernier match de l'Antwerp, un déplacement au Club de Bruges (à moins que le Great Old ne dispute un barrage contre le vainqueur des Europe Playoffs).

Si ce n'est pas le cas, le Bosuil lui rendra certainement un vibrant hommage à l'occasion du dernier match à domicile contre l'Union Saint-Gilloise une semaine plus tôt. C'est qu'avec ce but fou pour offrir le titre au club contre Genk il y a deux ans, Alderweireld est une légende absolue du Great Old.