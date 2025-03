La Gantoise pourrait avoir un gros avantage pour les Champions Play-offs

La course au titre pour les clubs belges est lancée. Les prochaines semaines seront décisives pour le titre national. La question est donc de savoir ce que La Gantoise, qui occupe la sixième place, pourra espérer dans ces Play-offs.

Genk abordera les Champions Play-offs avec les meilleures cartes. Les Limbourgeois sont sur les talons du Club, tandis que l'Union SG ne cache pas ses ambitions de titre.

La Gantoise débutera ces Play-offs à la sixième place après la douloureuse défaite à domicile contre Courtrai. Néanmoins, il pourrait avoir un avantage dans la lutte qui l'attend avec les meilleures formations du Royaume.

En effet, sous la direction de Milicevic, La Gantoise a obtenu de bons résultats face aux clubs du top. Il a fait match nul contre Genk et le Club et s'est imposé à l'Antwerp et contre Anderlecht.

Dans leurs matches contre les équipes du bas par contre, ils ont eu plus de mal : "Dans les Play-offs, nous ne jouons heureusement pas contre Courtrai ni le Beerschot. Cela peut être un avantage", a déclaré Noah Fadiga, qui a également constaté que l'équipe s'est mieux comportée face aux "gros" clubs.

Un sentiment également partagé par l'entraîneur Milicevic, bien qu'il ait également fait une déclaration claire : "Nous devrons travailler dur si nous voulons décrocher un billet européen."