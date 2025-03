Le premier choix étrange de Rudi Garcia : "Je comprends ce qu'il a voulu faire, mais..."

Tout le monde cherche l'explication après la défaite des Diables contre l'Ukraine, alors que le match retour aura lieu ce dimanche soir à Genk. Selon Dedryck Boyata, Rudi Garcia a voulu changer trop de choses d'un seul coup.

Nous l'avons écrit (juste ici), la première composition de Rudi Garcia sur le banc des Diables était assez surprenante. Notamment le secteur défensif, où plusieurs joueurs n'ayant jamais évolué ensemble ont été associés.

Si la charnière centrale a tenu bon en première période, elle a pris l'eau après le repos et l'égalisation ukrainienne survenue sur une erreur de la défense belge. Brandon Mechele et Koni De Winter, qui n'avaient pas d'automatismes, ont ensuite éprouvé beaucoup de mal.

"Je comprends que vous souhaitiez proposer quelque chose de totalement différent lors de votre premier match, mais Garcia a pris un trop gros risque. Je crois savoir ce qu'il voulait faire : combiner l'expérience de Mechele avec l'enthousiasme et la jeunesse de Koni De Winter" a souligné Dedryck Boyata dans un entretien accordé à Sporza.

Trop de changements d'un seul coup

"Mais on sentait, surtout après le 1-1, que le match était devenu inégal. En tant que défenseur central, il est difficile de connaître les qualités de son partenaire et de savoir que faire quand on n'a jamais joué avec lui auparavant", a-t-il poursuivi.

En tant que défenseur central expérimenté, Dedryck Boyata sait aussi que le rapport au milieu de terrain est très important. Mais plus personne ne savait où donner de la tête, à Murcie.

"Se concentrer uniquement sur la ligne défensive serait une erreur. Associer, Mechele et De Winter à un Zeno Debast dans un rôle de numéro 6 ? J'ai trouvé ça étrange, car on se retrouve déjà avec trois garçons dans un rôle totalement nouveau en équipe nationale", a conclu Boyata.