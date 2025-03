Le message du Standard sur Nicolas Raskin après sa prestation solide contre l'Ukraine

Nicolas Raskin et le Standard, c'est une véritable histoire d'amour. Le message adressé par le club liégeois au joueur des Rangers après la victoire des Diables Rouges en est une nouvelle preuve.

Nicolas Raskin a été titulaire avec les Diables Rouges pour la première fois de sa carrière dimanche contre l'Ukraine. C'était la deuxième fois que le milieu de terrain portait les couleurs de l'équipe première de la Belgique puisqu'il était déjà rentré au jeu à l'aller jeudi.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas déçu pour sa première apparition dans le onze de base. Le Liégeois était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain : il a été précieux à la récupération et dans les duels.

Une telle performance, ça ne passe évidemment pas inaperçue en Bord de Meuse. Le Standard a partagé une photo avec son ancien joueur en écrivant : "Ça vient de chez nous."

Raskin ne cache pas lui non plus son amour envers le Standard puisqu'il aime bien rappeler d'où il vient. C'est donc naturellement que le Diable Rouge a répondu à cette publication avec un cœur rouge et blanc, rappelant à quel point il est reconnaissant envers son ex-équipe.