🎥 Nouvelle scène lunaire au Cameroun : les joueurs vont contre la fédération, Marc Brys se paie Eto'o et provoque l'hilarité générale

La situation au Cameroun ne s'est pas calmée. Joachim Mununga, l'assistant de Marc Brys, ne peut plus venir sur le banc, au grand dam des joueurs de l'équipe nationale, qui se sont exprimés. En conférence de presse, l'entraîneur belge a rajouté une petite pique, bien sentie.

Au Cameroun, la situation n'a toujours pas changé. Président de la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o est toujours en profond désaccord avec le ministère des Sports, qui avait nommé Marc Brys à la tête de l'équipe nationale.

Plusieurs mois plus tard, les relations sont toujours très compliquées. Alors que les Lions Indomptables, qui ont partagé face à Eswatini en qualifications de la Coupe du Monde il y a six jours, affronteront la Libye ce mardi soir, les joueurs ont tourné une vidéo dans laquelle ils réclament le retour de Joachim Mununga, l'assistant de Marc Brys, sur le banc. Samuel Eto'o fait tout pour que le duo Brys - Mununga ne reste pas et a interdit l'ancien joueur de Malines de venir épauler son T1.

🚨URGENT 🚨



L’ensemble des joueurs de l’équipe nationale viennent de faire un communiqué demandant que l’assistant de Marc Brys soit présent sur le banc lors des matchs.



Ils demandent que les querelles entre le ministère des sports et la FECAFOOT cessent au plus vite.🤯🇨🇲 pic.twitter.com/Ph0xBieLTI — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) March 24, 2025

La nouvelle pique bien sentie de Marc Brys à Samuel Eto'o

Quelques instants après ce communiqué commun des joueurs, la conférence de presse, et une nouvelle scène absolument lunaire. Parce qu'au Cameroun, toutes les questions ne peuvent visiblement pas être posées à l'entraîneur.

"Je voudrais faire une ou deux précisions. Quand vous venez en conférence de presse, on ne sait pas qui va poser la question. Je suis libre de donner le micro à qui je veux. C'est moi le patron, je fais mon travail et c'est moi qui gère la conférence de presse", peut-on entendre dans la salle, alors que le portier André Onana est disposé à répondre.

"Laisse-moi ajouter quelque chose. Je suis le patron sur le banc, mais il y a toujours des autres qui décident", a répondu Marc Brys, provoquant l'hilarité dans la salle. Décidément, les tensions ne sont pas encore redescendues.