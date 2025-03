Sélectionné par le Maroc, Chemsdine Talbi n'a pas joué : Regragui explique

Chemsdine Talbi est revenu au Club de Bruges sans avoir joué une seule minute avec le Maroc. On ne s'en plaindra pas côté Blauw & Zwart.

Chemsdine Talbi (19 ans) était en effet parti pour l'équipe nationale du Maroc légèrement blessé, touché aux adducteurs. Il n'avait pas joué contre le Niger, et Walid Regragui avait alors expliqué que sa nouvelle "recrue" n'était pas à 100%.

Talbi espérait obtenir ses premières minutes ce mardi soir contre la Tanzanie, mais il n'est pas monté au jeu non plus - et ne figurait en réalité même pas sur la feuille de match. Sans temps de jeu durant cette trêve internationale, il n'est donc pas encore officiellement international marocain.

Mais il ne faut pas se leurrer : Chemsdine Talbi a fait son choix et il est définitif. À son arrivée, le Brugeois expliquait ainsi que c'était un honneur pour lui d'être là et qu'il essaierait surtout de s'intégrer au groupe durant cette première présence en équipe nationale du Maroc.

Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas, est brièvement revenu sur sa décision de ne pas faire jouer Talbi ce mardi : "Chemsdine Talbi est là, il est avec le Maroc, mais il n'a pas joué parce qu'il est blessé. Nous ne voulions prendre aucun risque", déclare-t-il via FRMF Extra.

En théorie, rien n'empêche la fédération belge et Rudi Garcia de contacter Chemsdine Talbi pour lui proposer de revenir sur sa décision et de retrouver le giron des Diables Rouges. Les chances sont cependant proches de zéro.