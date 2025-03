L'Antwerp vise le jackpot absolu : ce joueur doit devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club

Transfermarkt a mis à jour ses valeurs marchandes cette semaine. Une chose notable : le prix auquel ils évaluent Senne Lammens est bien trop bas par rapport aux attentes de l'Antwerp.

La valeur de Lammens sur Transfermarkt.com est maintenant de 7,5 millions d'euros. Oui, c'est beaucoup pour un gardien de but en Pro League... mais pas assez pour l'Antwerp. Un club qui arrive avec une telle offre ne franchira même pas le seuil de la porte. La volonté du Great Old est claire : ils sont d'accord pour un transfert de Lammens cet été, mais à leurs conditions.

Et celles-ci ne sont pas minimes. Lammens, qui a excellé à un niveau très élevé toute l'année, représente le plus gros capital actuellement présent au club. Le gardien de 22 ans doit donc rapporter un montant record. En fait, ils veulent faire de lui le gardien sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League.

Cela signifie donc qu'ils doivent obtenir plus de 20 millions d'euros, car c'est le montant que Chelsea a dépensé pour Mike Penders et Brighton pour Bart Verbruggen. Des attentes élevées, mais certainement pas irréalistes.

Comme mentionné précédemment, Lammens réalise une saison remarquable. Il est donc étonnant que Transfermarkt le valorise si bas. Lorsque Penders a été vendu à Chelsea, il n'avait pas encore joué une minute avec l'équipe A, mais sa valeur était déjà de 11 millions. Vandevoordt valait également 11 millions lorsqu'il allait rejoindre le RB Leipzig.

Les plus grands clubs le suivent

En ce moment, Lammens figure sur de nombreuses listes, y compris celles des plus grands clubs du monde. Plusieurs équipes le signeraient déjà les yeux fermés après ce qu'elles ont vu. Des discussions préliminaires ont également eu lieu, mais le gardien veut faire le bon choix. À 22 ans, il veut rejoindre le club qui lui garantira le plus de minutes de jeu.

Une décision difficile, car on le sait : il n'y a qu'une place dans les buts. En ce moment, de nombreux clubs attendent également de voir ce qu'il fera en PO1. L'Antwerp risque d'être l'un des "petits poucets" de ce top 6, et Lammens aura donc encore beaucoup de travail.

Le néo-Diable Rouge n'est pas pressé, car il a un contrat avec Anvers jusqu'en 2027. Cependant, le club souhaite le vendre, car un tel transfert ne se produira pas tous les ans. Et avec encore deux ans de contrat, ils sont actuellement en position de force dans les négociations...