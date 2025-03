Un Genkois en est persuadé : "C'est comme ça que nous irons chercher le titre"

Le KRC Genk espère bien aller chercher son cinquième titre de champion. Zakaria El Ouahdi a hâte de lancer les Playoffs.

Le KRC Genk jouera à domicile dimanche soir contre La Gantoise. Le coup d'envoi de leurs Play-offs est prévu à 18h30. Du côté de Genk, on ne fait pas secret des ambitions, à savoir un 5e titre de champion de Belgique.

"Nous y croyons vraiment", a confirmé Zakaria El Ouahdi dans Het Laatste Nieuws. "Nous avons vraiment bien joué dans le dernier match de championnat contre l'Union".

"Nous devons maintenir ce niveau, et c'est comme ça que nous irons chercher le titre. Tout le monde est calme et concentré. Le plus important est de bien commencer contre Gand", conclut El Ouahdi.

Un bon départ en Play-offs est effectivement extrêmement important. Certains joueurs seront certainement deux fois plus motivés après la trêve internationale. Karetsas, Heynen et Tolu ont en effet fait leurs débuts en sélection.

"Avec cette expérience, ils peuvent d'autant plus nous aider. Et cela motive énormément. Je n'ai pas encore eu l'occasion de débuter pour le Maroc, mais mon objectif reste le même : j'aimerais être sélectionné en équipe nationale marocaine", conclut El Ouahdi.