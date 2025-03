🎥 Jamais une résiliation de contrat n'avait débouché sur de pareilles scènes : un ancien Anderlechtois ému aux larmes pour son départ

Kristoffer Olsson a trouvé un accord pour mettre fin à son contrat avec Midtjylland. Sa terrible maladie l'a poussé à revoir ses priorités.

En février dernier, Kristoffer Olsson a été retrouvé inconscient à son domicile. Il a été immédiatement emmené d'urgence à l'hôpital. On lui y a alors diagnostiqué une maladie extrêmement rare touchant les vaisseaux sanguins du cerveau.

"J'étais pratiquement en train de mourir. Personne ne pouvait communiquer avec moi et je n'ai aucun souvenir de cette période. J'ai surmonté le pire. J'ai dû réfléchir, être positif et faire preuve de patience", a-t-il notamment déclaré à Aftonbladet.

L'ancien anderlechtois n'a plus rejoué depuis décembre 2023 et ce terrible coup du sort. Il va mieux, mais un retour à la compétition lui demandera encore du temps. En attendant, il a expliqué vouloir repartir vivre plus proche de sa famille, en Suède.

Les adieux au Danemark

Midtjylland, le club qui a lancé sa carrière professionnelle et où il était revenu à son départ d'Anderlecht a parfaitement compris la situation et a coopéré pour parvenir à la résiliation de son contrat ce weekend.

Kristoffer Olsson a ainsi pris congé de ses partenaires et du public local à l'occasion du match d'hier contre Brondby. Il s'est offert un tour d'honneur assez émouvant et a réaffirmé son envie de rejouer : "Je poursuis mon rêve de redevenir footballeur. Je veux pouvoir à nouveau m'entraîner à plein régime et sentir que je peux contribuer à l'équipe. Chaque semaine, je sens des progrès et je suis plus motivé et affamé que jamais".