Le nom du successeur de Kevin De Bruyne à Manchester City déjà connu ?

Les rumeurs continuent de courir concernant de potentiels départs à Manchester City cet été. Sky Sport révèle qu'Ilkay Gündoğan, Jack Grealish et Kevin De Bruyne pourraient potentiellement bien quitter le club en fin de saison.

Deux successeurs sont déjà évoqués : le milieu offensif du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, et le milieu central plus défensif de Francfort, Hugo Larsson. Les Citizens prévoiraient une vraie refonte de leur effectif, et cela passerait par plusieurs signatures et ventes de joueurs.

De Bruyne est actuellement sous contrat jusqu'en fin de saison, et une décision concernant son avenir semble ne toujours pas avoir été prise, tout comme pour Gündoğan. Grealish, quant à lui, est sous contrat jusqu'en juin 2027. Si un club souhaite s'attacher ses services, il devra donc passer à la caisse, sachant qu'il est actuellement estimé à 35 millions d'euros selon Transfermarkt.

Le Daily Star annonçait également il y a peu que l'avenir de cadres comme Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic ou encore Kyle Walker (qui est en prêt à l'AC Milan) semble incertain. Une véritable nouvelle ère semble se dessiner du côté des Sky Blues. Le mercato estival s'annonce crucial pour Guardiola et les siens.

