Romelu Lukaku trop têtu pour devenir entraîneur ? Un ancien coéquipier chez les Diables joue franc jeu

Romelu Lukaku futur entraîneur ? Nous n'en sommes pas encore là, mais cela vaudrait assurément le coup d'oeil vu son caractère et sa rage de vaincre.

"Parfois, je réfléchis à une carrière d'entraîneur. À la fin de cette saison, je suivrai une formation d'une semaine pour me faire une idée de savoir si cela pourrait me convenir" : la semaine dernière, Romelu Lukaku a confirmé qu'il envisageait de se reconvertir comme entraîneur à l'issue de sa carrière de joueur.

Le sujet a été débattu chez Sporza par Steven Defour et son compère Filip Joos. Ce dernier est sceptique : "'En tant qu'entraîneur, on reçoit des critiques et je ne sais pas comment Lukaku va gérer cela. J'ai quelques doutes à ce sujet, mais si sa réponse aux critiques en tant qu'entraîneur est aussi bonne qu'en tant que joueur, alors je le prendrais sans hésiter".

"Il est passionné de football et suit tout. Je pense que cet aspect en ferait un bon entraîneur, mais il lui faudrait le bon adjoint. C'est très important. Je pense que le caractère de Steven lui correspond parfaitement", poursuit Joos.

Un sacré tempérament

Steven Defour fait partie des membres de la génération dorée qui ont, à l'image de Vincent Kompany ou Thomas Vermaelen, déjà bifurqué vers le coaching. Il connaît bien Big Rom après toutes ces années passées ensemble en équipe nationale : "Je ne pense pas que la critique sera le point le plus difficile", lui répond Defour.

Il serait curieux de voir Lukaku passer à son tour de l'autre côté de la barrière : " Il utilise la critique pour améliorer ses performances, mais en tant qu'entraîneur, ce n'est pas la même chose. On dépend toujours des joueurs qu'on entraîne. Car, même si on est maniaque, ce sont eux qui doivent faire le boulot". Une expérience que Defour ne connaît désormais que trop bien après son passage délicat sur le banc de Malines.