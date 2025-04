L'officialisation va tomber : un titulaire indiscutable de l'Antwerp prolonge son contrat

Si le Royal Antwerp ne vit pas une saison simple, des efforts sont déjà effectués en coulisses pour préparer le prochain exercice.

D'un point de vue sportif, le Royal Antwerp vit des semaines difficiles. Les troupes d'Ulderink ont perdu le premier match des Champions Play-Offs sur un score lourd face à l'Union SG, le week-end dernier (5-1).

Mais Marc Overmars et ses collègues doivent regarder vers l'avenir et veiller à ce que l'aspect financier soit correct, mais aussi à ce qu'il y ait suffisamment de talent à bord pour former une équipe compétitive en vue de la saison prochaine.

Jelle Bataille restera à l'Antwerp

Il semble certain que des joueurs talentueux quitteront le navire, car la situation financière du Matricule 1 est loin d'être optimale et les derniers agissements de Paul Gheysens ne rassurent personne.

Il y a cependant de bonnes nouvelles au Bosuil. Le Nieuwsblad rapporte que Jelle Bataille restera un an de plus au Royal Antwerp. L'option dans le contrat du latéral droit de 25 ans a été activée.

Il est arrivé en 2021 en provenance du KV Oostende et a depuis disputé 147 matchs pour le Great Old. Une signature encourageante pour les deux parties.