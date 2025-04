Trois ans après avoir quitté Anderlecht, Rayane Bounida est-il enfin proche de l'élite ?

Rayane Bounida a quitté Anderlecht en 2022. Il était à l'époque très loin de faire ses débuts avec l'équipe A des Mauve & Blanc ; désormais, il espère bien pouvoir découvrir celle de l'Ajax Amsterdam.

Le talent, Rayane Bounida l'a depuis son plus jeune âge. Mais le Belgo-Marocain a toujours manqué d'un élément indispensable pour percer : le body, le physique. En avance sur le plan technique, Bounida accusait un retard physique énorme, qui l'empêchait d'être surclassé en catégories d'âge.

Parti à l'Ajax Amsterdam, la pépite de Neerpede s'y est développée lentement mais sûrement, jusqu'à intégrer les U19 l'été dernier, puis l'équipe réserve à temps plein en début de cette année 2025. Et plus question de retard cette fois.

Rayane Bounida a en effet inscrit 6 buts en 15 rencontres de Keuken Kampioen Divisie cette saison. Cela en fait l'une des attractions du Jong Ajax. Est-ce suffisant pour passer définitivement en équipe première, cependant ? Le milieu offensif y croit, lui qui a reçu 13 minutes en Eredivisie en février dernier.

"Tout se met en place. C'est une période vraiment agréable pour moi", se réjouit Bounida via ESPN. "J'espère que ce n'est que le début et que je vivrai encore de beaux moments. L'objectif est d'obtenir encore du temps de jeu en équipe A".

Le capitaine des U19 belges sait cependant que pour cette fin de saison, il doit se focaliser sur l'équipe B. "Je dois me concentrer sur le Jong Ajax. Je veux jouer, marquer et donner des assists, c'est le plus important", affirme Bounida.