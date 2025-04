Il y aura du mouvement à Anderlecht, mais lui restera : Olivier Renard explique le choix de garder Moussa N'Diaye à bord

Moussa Ndiaye a signé un nouveau contrat avec Anderlecht. C'était attendu, mais la nouvelle a été officiellement annoncée ce mercredi, pour la grande joie d'Olivier Renard.

La saison du Sporting d'Anderlecht n'est pas à la hauteur des espérances. Les Mauves ne sont pas en mesure de rivaliser avec Genk, Bruges et l'Union dans la course au titre et Olivier Renard cherchera à améliorer les choses en vue de la saison prochaine.

Besnik Hasi n'est pas arrivé il y a longtemps, mais sa patte n'est pas encore perceptible sur le noyau anderlechtois, qui devrait être pas mal modifié pendant l'été. En effet, Olivier Renard préparerait jusqu'à treize ventes afin de remodeler l'effectif (lire ici).

Les explications d'Olivier Renard après la prolongation du contrat de Moussa N'Diaye

Il y a tout de même bel et bien des joueurs qui resteront au Lotto Park, et le premier est Moussa N'Diaye (22 ans), dont la prolongation du contrat jusqu'en 2028 a été officialisée par le RSCA, ce mercredi. L'arrière gauche sénégalais est au club depuis le mois d'août 2022, où il était arrivé en provenance de l'équipe B du FC Barcelone. Il a depuis joué 77 matchs pour le compte du RSCA.

Son nouveau contrat comporte également une année supplémentaire en option. Olivier Renard compte sur Moussa N'Diaye, comme il l'a déclaré dans la communication du club annonçant sa prolongation.

"Moussa a connu une belle évolution cette saison. Il est encore jeune et a encore une marge de progression, donc nous attendons beaucoup de lui à l'avenir. C'est pourquoi nous voulons exprimer notre confiance en lui avec cette prolongation de contrat", a déclaré le directeur sportif du club.