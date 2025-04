Les raisons d'espérer qu'Anderlecht puisse éviter un lamentable 1/27

Un sur 24. Un seul point pris sur 24 en jeu face au top 3 cette saison : le bilan d'Anderlecht défie l'entendement. Y a-t-il seulement des raisons d'espérer un mieux ?

Besnik Hasi a ramené de l'ego dans cette équipe

Ou du moins, si ce n'est pas de l'ego, un peu d'amour-propre. Par le passé, les joueurs d'Anderlecht ont pu sembler se satisfaire de bien peu, se cacher derrière une prétendue jeunesse ou quelques phases réussies par-ci par-là qui "laissaient optimistes" pour la suite.

Contre Genk, malgré le meilleur RSCA qu'on ait pu voir depuis de longues semaines et surtout le meilleur Anderlecht vu face au top 3 cette saison, la défaite était au bout. Et alors que les Mauves de Brian Riemer (voire de David Hubert) auraient pu se contenter d'un "c'est prometteur", l'ambiance n'était pas enthousiaste. Dendoncker était ouvertement déçu, Besnik Hasi ne critiquait pas ses joueurs mais maintenait la pression. L'amour-propre est de retour, à défaut d'autre chose. C'est un progrès.

La défense va souffrir face à Ivanovic-David-Khalaili

Difficile par contre d'échapper à l'évidence : amour-propre ou pas, ce sera difficile d'éviter de sérieuses difficultés au Parc Duden. Contre un Tolu franchement pas inspiré, Lucas Hey a été relativement solide dimanche, mais Promise David est en très grande forme, plus mobile, et entouré de véritables feux follets.

On a déjà de la peine pour Adryelson, Ndiaye ou encore Augustinsson qui passeront le plus clair de leur temps à courir derrière Khalaili et Ivanovic, surdoués techniquement et dans une confiance débordante. Coosemans aura du travail, et sa forme est l'une des raisons d'espérer côté Mauve que la baraque ne tremble pas trop. Car elle tremblera.

Thorgan Hazard sur le banc ?

Contre Genk, Hasi a rééquilibré son entrejeu après 45 minutes. C'est Yari Verschaeren qui en a fait les frais, mais les raisons en étaient physiques. À choisir, peut-être que Thorgan Hazard serait sorti à sa place, car le Diable Rouge n'a une fois pas été au niveau attendu, et est d'ailleurs sorti à la 66e.

Au Parc Duden, peut-être ne commencera-t-il même pas. Le duo Dendoncker-Ashimeru pourrait fonctionner ou, à défaut, un trio Dendoncker-Verschaeren-Stroeykens. Le blocage chez Thorgan Hazard semble mental, comme l'expliquait Lieven Maesschalke cette semaine dans les colonnes du Soir, et cet Anderlecht a besoin de joueurs en confiance. Pour peu qu'il y en ait 11 dans le noyau...