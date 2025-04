Sanction surprenante contre les fans de l'Antwerp : ils n'en reviennent toujours pas !

La traditionnelle opposition entre le Beerschot et l'Antwerp a une nouvelle fois tourné à l'affrontement généralisé le 12 janvier. Entre comportements hostiles et utilisation prohibée de pyrotechnie, les forces de l'ordre ont dû intervenir à de multiples reprises.

L’ambiance était explosive le 12 janvier dans l’enceinte de Kiel, où le Beerschot et l’Antwerp s'étaient affrontés dans un derby aussi passionné que tumultueux. Les gradins, habituellement vibrants de chants et d’encouragements ont rapidement basculé dans la tension lorsque des fumigènes et des projectiles ont fusé depuis le secteur des visiteurs.

Parmi les images chocs de cette rencontre, un geste grossier a particulièrement retenu l’attention des autorités : une vingtaine de supporters de l’Antwerp ont brandi le majeur en direction des tribunes adverses.

Un acte apparemment anodin, mais lourd de conséquences puisque la police anversoise a finalement sanctionné ces individus pour incitation à la haine, en vertu de la loi sur le football rapporté par Het Laatste Nieuws. "Ces comportements dépassent la simple provocation et tombent sous le coup de la justice." a souligné un porte-parole des forces de l’ordre.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en plus des sanctions pour gestes obscènes, 23 procédures ont été engagées pour usage de pyrotechnie, une pratique strictement prohibée dans les stades.

Les mesures prises ce jour-là témoignent d’une volonté claire de durcir le ton face aux dérives du monde ultras. Les autorités rappellent que le football doit rester un spectacle festif, et non un prétexte à des comportements répréhensibles.