Les rêves de retour en D1A de Radja Nainggolan compromis ? L'affaire qui pourrait agiter la fin de saison en Pro League

En D1B comme en D1A, la tension est à son comble en cette fin de saison. Le suspense demeure surtout dans la course à la montée.

Alors que le RWDM, Zulte Waregem et la RAAL vont se disputer la montée en D1A (et accessoirement le titre) lors de la dernière journée, la lutte est également acharnée pour disputer les Playoffs qualificatifs pour le barrage d'accession à la D1A.

Cela se jouera entre les équipes classées de la troisième à la sixième place. Les U23 du Club de Bruges sont assurés de finir dans le top 6 mais ne peuvent pas monter. C'est donc le septième qui sera intégré à la course à la promotion. Pour l'heure, Lokeren a un point d'avance sur le Lierse.

Le problème ? Het Laatste Nieuws rapporte que les Waaslandiens n'ont toujours pas reçu leur licence D1B (et donc encore moins la D1A). Que faire si le club reçoit un deuxième avis négatif de la Commission des Licences aujourd'hui, à la veille de la dernière journée de la phase classique ?

À chaque fin de saison son nouveau casse-tête

Le Lierse a demandé des éclaircissements à la Pro League. Le club craint que Lokeren-Temse ne fasse appel de la décision de la commission des licences aujourd'hui si l'avis est une nouvelle fois négatif et puisse ainsi toujours jouer les barrages.

" Et c’est précisément pour cela que nous voulons savoir ce qui se passe le plus rapidement possible. Car si Lokeren participe aux Playoffs à nos dépens, alors qu'ils ne pourront peut-être même pas être promus, nous serions privés d'une opportunité claire de progresser", estime le Lierse. Le verdict tombera dans les prochaines heures.