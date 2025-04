"Anderlecht manque de leaders" : le vrai problème du club aujourd'hui ?

Anderlecht traverse une saison particulièrement difficile. Franky Van der Elst a même fait un constat accablant.

Anderlecht vit une saison cauchemardesque. Le club a débuté les Champions' Play-offs avec 0 points sur 9, une première dans son histoire pour un entraîneur en poste. Besnik Hasi subit déjà de vives critiques, notamment pour son comportement en bord de terrain.

"C’est son style." a commenté Franky Van der Elst dans Het Nieuwsblad. "Je ne pense pas que cela motive les joueurs, d’autant que je doute qu’ils y prêtent vraiment attention. Quand tu es sur le terrain, tu ne regardes pas vers le banc toutes les dix secondes."

Mais Van der Elst va plus loin, dressant un constat sévère : "On sent aussi une forme d’impuissance. Hasi doit se demander pourquoi il ne parvient pas à obtenir le jeu qu’il veut. Il se heurte aux limites de l’effectif d’Anderlecht."

David Hubert, licencié il y a un mois, n’a pas été remplacé de manière convaincante, et le niveau de jeu ne s’améliore pas, au grand dam des supporters. Van der Elst s’interroge sur la réaction des joueurs :

"La réaction de Dolberg envers Hazard n’était pas bonne. J’ai aussi vu Verschaeren lever les bras plusieurs fois après une perte de balle d’un coéquipier. Anderlecht manque de leaders. Il n’y a pas assez de joueurs capables de prendre l’équipe à leur compte."