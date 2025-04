"Malines était probablement plus fort" : Philippe Albert critique Charleroi malgré la victoire

Philippe Albert analyse la quatrième journée des Europe Playoffs. Au programme : la victoire de Charleroi et la poursuite de la malédiction liégeoise.

Le weekend dernier, ce sont les deux anciens clubs de Philippe Albert qui se sont positionnés aux deux premières places du classement des Europe Playoffs : Malines (2e) et Charleroi (1er). Et c'est d'ailleurs les Carolos qui se sont imposés face aux Malinois sur le score de 3-0 samedi.

"Le match de Charleroi face à Malines était un peu loufoque. Ils mènent 2-0 à la mi-temps sur leurs deux seules frappes cadrées. Et Delavalée est le meilleur joueur sur le terrain", avance l'ex-footballeur au micro de Sudinfo.

Une victoire que ne méritaient pas les Zèbres ? L'ancien Diable Rouge a trouvé les hommes de Frederik Vanderbiest supérieurs : "De Mil peut se montrer satisfait car Malines était probablement plus fort. Mais les gens oublieront cela au décompte final. Les Zèbres ont fait le break dans ces Europe Playoffs et sont désormais bien armés pour les gagner."

Le Standard

Quant aux Rouches, la malédiction s'est poursuivie avec un nul contre Westerlo (1-1) : "Le Standard de son côté ne parvient toujours pas à gagner un match. Sa dernière victoire remonte à février face au Club de Bruges. C’est d’ailleurs assez particulier de se dire qu’ils l’ont emporté deux fois contre les Gazelles cette saison, mais qu’ils sont incapables de s’imposer en Playoffs."

"Les approximations et les erreurs ont coûté très cher. Mais il faut aussi reconnaître que les blessures de Zeqiri et Hountondji en attaque sont particulièrement préjudiciables aux Liégeois…" conclut le consultant. Dans la dernière rencontre de cette journée, Louvain et Dender ont partagé sur le score de 4-4.